L’Inter in Arabia incontra Inzaghi. E spunta un possibile ‘scambio’

I nerazzurri di Chivu giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana, ma intanto la dirigenza pensa al mercato

Stasera l’Inter affronta il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. In palio c’è la finalissima di lunedì che assegna il primo trofeo stagionale. Anche quest’anno si gioca in Arabia Saudita: è l’occasione per rivedere il vecchio allenatore Simone Inzaghi, che adesso è alla guida dell’Al-Hilal. Un incontro che può avere anche ripercussioni sul mercato in vista della prossima stagione.

Non è un mistero che l’Inter sia alla ricerca di un portiere visto che Yann Sommer è in scadenza di contratto a giugno e il club di Viale della Liberazione non sembra intenzionato a tenere il 37enne portiere svizzero. Negli ultimi giorni si sono fatti vari nomi: da Caprile a Carnesecchi passando per Lunin e soprattutto Vicario. Ma la lista è più lunga e comprende anche Atubolu del Friburgo.

Il tedesco è decisamente alla portata dell’Inter, considerato che ha una clausola di ‘soli’ 16/17 milioni. Su di lui ci sarebbe anche l’Al-Hilal di Inzaghi, a caccia di un erede del marocchino Bounou.

In cambio di una strada libera per Atubolu, il Ds Ausilio potrebbe concedere uno sconto su Benjamin Pavard, sempre che a fine stagione il Marsiglia non paghi i 15 milioni di euro per riscattarlo dal prestito. Il francese è un pupillo del tecnico piacentino, che vorrebbe portarlo in Arabia per rinforzare la sua difesa.