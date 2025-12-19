LIVE Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Bologna di Italiano nella semifinale di Riyad. Segui la cronaca del match Live

L’Inter e il Bologna si affrontano in Arabia Saudita in una gara valida per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Una sfida che mette in palio un posto per la finalissima di lunedì contro il Napoli che sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu prendono parte a questa competizione in qualità di vice campioni d’Italia. Reduci dalla vittoria in Serie A sul Genoa che li ha portati al primo posto in classifica, l’obiettivo di Lautaro Martinez e compagni è quello di passare il turno per giocarsi la possibilità di vincere il primo trofeo stagionale

Dall’altra parte i rossoblu di Vincento Italiano, che invece partecipano in quanto vincitori dell’ultima Coppa Italia, vengono dalla sconfitta interna contro la Juventus che ha complicato la corsa al quarto posto. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre, che si troveranno di nuovo di fronte a Milano il prossimo 4 gennaio, risale alla 33esima giornata della scorsa Serie A, quando i felsinei si imposero 1-0 con un gol in pieno recupero di Orsolini. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e sarà visibile su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match tra Bologna e Inter live in tempo reale.