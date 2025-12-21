“Situazione cambiata radicalmente”: l’offerta accettata in estate ora non va più bene

Nuova svolta di mercato che coinvolge l’Inter. L’incontro con l’agente ha modificato gli scenari per gennaio e giugno

Nel calciomercato, si sa, le cose cambiano molto rapidamente. E non sempre ad una stretta di mano o a un accordo verbale segue la firma sul contratto. Specie quando si tratta di giocatori che vanno in scadenza di contratto e che sanno di poter strappare un ingaggio più vantaggioso con il nuovo club, che non dovrà spendere soldi per il cartellino. E’ il caso di Marc Guehi, da tempo obiettivo di mercato dell’Inter.

L’insider di mercato Indikayla, sul suo profilo ‘X’, ha svelato l’incontro tra i dirigenti del Liverpool e l’agente del difensore centrale inglese che si svincolerà a fine stagione dal Crystal Palace. Non è un mistero che i Reds lo stiano seguendo sin dalla scorsa estate, quando trovarono un principio di accordo con Guehi ma non con la società londinese che preferì tenerlo a costo di perderlo poi a costo zero.

“La situazione è cambiata radicalmente“. Così quella offerta non è più considerata valida, ma va rivista al rialzo a gennaio o per giugno. Una buona notizia per l’Inter, che quindi può reputarsi ancora in corsa per ingaggiarlo. Anche se c’è l’altro lato della medaglia: quanto chiederà di ingaggio adesso Guehi?