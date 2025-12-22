Pentito di aver lasciato l’Inter in estate: a gennaio vuole tornare in prestito

Si avvicina la sessione invernale di mercato e i nerazzurri hanno bisogno di rinforzi. Un fresco ex potrebbe fare di nuovo comodo

La rosa dell’Inter è apparsa incompleta, specie nel reparto arretrato, sin dalla chiusura del calciomercato estivo. A questo si è aggiunto l’infortunio di Dumfries che, dopo l’operazione alla caviglia, dovrà restare fuori due o tre mesi. Serve quindi un nuovo esterno per la fascia destra, visto che Darmian è spesso ai box e Luis Henrique non si sta dimostrando all’altezza della maglia nerazzurra.

Il brasiliano è arrivato in estate dal Marsiglia prendendo il posto nella rosa di Nicola Zalewski, a sua volta ceduto all’Atalanta. Riscattato dalla Roma per 6,5 milioni di euro, il polacco di Tivoli è stato rivenduto ai bergamaschi per circa il triplo. Un affare troppo allettante per lasciarselo sfuggire. Ma oggi forse c’è rammarico da entrambe le parti.

Da quando c’è stato il cambio alla guida tecnica da Juric a Palladino, in cinque partite di Serie A e due di Champions League Zalewski non è mai partito titolare. Sebbene abbia trascorso appena sei mesi all’Inter, è rimasto molto legato all’ambiente meneghino e sarebbe ben felice di tornare ad Appiano Gentile, magari in prestito. Un affare tuttavia troppo difficile da chiudere.