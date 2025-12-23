Chivu è nei guai: tre mesi fuori, tornerà solo nel 2026 | VIDEO

Il tecnico nerazzurro è in emergenza sulla corsia destra

Brutte notizie per l’Inter, o meglio per Chivu, il quale rimane in emergenza sulla corsia destra. Aspettando il mercato di gennaio… Rimandato ulteriormente il rientro di Matteo Darmian.

Ormai il jolly difensivo, che era partito con la squadra alla volta dell’Arabia per la Supercoppa, tornerà a disposizione del tecnico romeno soltanto all’inizio del nuovo anno.

Stando a quanto filtra da Appiano, probabilmente il 7 gennaio, in occasione del match col Parma. Ovvero 3 mesi dopo, visto che il 36enne è ai box da metà ottobre ufficialmente a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

L’ultima partita, o meglio gli ultimi minuti di Darmian risalgono addirittura allo scorso 30 settembre, quando disputò il quarto d’ora finale della sfida di Champions contro lo Slavia Praga. Un altro quarto d’ora scarso lo aveva collezionato il 13 settembre, a Torino contro la Juve.

Quest’anno Darmian ha giocato in tutto meno di mezz’ora… A giugno, quando scade il contratto, dirà addio all’Inter dopo 6 stagioni in cui ha sempre dimostrato intelligenza e duttilità tattica, ma soprattutto grande professionalità e attaccamento.