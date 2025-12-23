Messo in panchina per scarso rendimento: ecco il nuovo obiettivo dell’Inter

Prosegue il lavoro degli uomini mercato nerazzurri. Sul taccuino di Ausilio è finito un brasiliano che sta floppando

Tra gennaio e la prossima estate, l’Inter dovrà rifare quasi tutti i reparti, escluso forse quello di attacco. In porta appare quasi scontato l’addio di Yann Sommer, il cui contratto scade a giugno e che potrebbe fare ritorno al Basilea. Ma anche il suo attuale vice Josep Martinez potrebbe fare la valigia se non gli venisse assicurato il posto da titolare. Il direttore sportivo Ausilio, quindi, potrebbe trovarsi a dover cercare due portieri.

Il nome più caldo, da qualche settimana, è quello di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore italiano vorrebbe tornare in Serie A e per il Tottenham non sembra incedibile. L’idea è quella di affiancargli un altro giovane e a tal proposito ‘calciomercato.it’ rivela l’interessamento per il 22enne Kaua Santos. I suoi numeri in questa stagione però sono inquietanti: 5 gol subiti in Champions League contro l’Atletico Madrid e altri 13 nelle quattro presenze in Bundesliga. Ecco perché non è più titolare nell’Eintracht Francoforte.