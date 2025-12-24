Inter, messaggio dal fantasista: “Nessuno sa dove sarò tra sei mesi”

Annuncio ufficiale rivolto anche a Marotta e Ausilio. Ecco come può cambiare il calciomercato dei nerazzurri

Qualche ritocco a gennaio e poi la rivoluzione in estate. Questo era il piano dell’Inter sul mercato per quel che riguarda le due sessioni del 2026. Infortuni e cessioni, però, potrebbero rimescolare le carte in tavola. Marotta e Ausilio lavorano su due binari che riguardano il breve e il medio periodo. In vista della prossima stagione va tenuto in mente il nome di Aleksey Batrakov.

Si tratta di un centrocampista offensivo russo classe 2005 che milita in patria con la Lokomotiv Mosca. Nonostante la giovane età, i suoi numeri sono impressionanti per uno che non fa l’attaccante di mestiere: 15 gol e 6 assist in 23 presenze tra campionato e Coppa di Russia. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma viene schierato anche da esterno destro a tutta fascia e da mezzala di qualità. Insomma il possibile erede di Mkhitaryan.

Intervistato da ‘Sport Express’, Batrakov ha parlato così del suo futuro: “Cerco di non preoccuparmene. Parlano tutti come se fossi già in Europa, ma la verità è che nessuno sa dove sarò tra sei mesi. Ho sentito dire del Monaco, del Paris Saint-Germain, del Barcellona e dell’Inter, ma è ancora tutto molto lontano“.