Inter, messaggio dal fantasista: “Nessuno sa dove sarò tra sei mesi”

Annuncio ufficiale rivolto anche a Marotta e Ausilio. Ecco come può cambiare il calciomercato dei nerazzurri

Qualche ritocco a gennaio e poi la rivoluzione in estate. Questo era il piano dell’Inter sul mercato per quel che riguarda le due sessioni del 2026. Infortuni e cessioni, però, potrebbero rimescolare le carte in tavola. Marotta e Ausilio lavorano su due binari che riguardano il breve e il medio periodo. In vista della prossima stagione va tenuto in mente il nome di Aleksey Batrakov.

Calciomercato Inter, messaggio di Batrakov a Marotta
Aleksey Batrakov (foto Ansa) – Interlive.it

Si tratta di un centrocampista offensivo russo classe 2005 che milita in patria con la Lokomotiv Mosca. Nonostante la giovane età, i suoi numeri sono impressionanti per uno che non fa l’attaccante di mestiere: 15 gol e 6 assist in 23 presenze tra campionato e Coppa di Russia. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma viene schierato anche da esterno destro a tutta fascia e da mezzala di qualità. Insomma il possibile erede di Mkhitaryan.

Intervistato da ‘Sport Express’, Batrakov ha parlato così del suo futuro: “Cerco di non preoccuparmene. Parlano tutti come se fossi già in Europa, ma la verità è che nessuno sa dove sarò tra sei mesi. Ho sentito dire del Monaco, del Paris Saint-Germain, del Barcellona e dell’Inter, ma è ancora tutto molto lontano“.

