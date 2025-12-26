Affare più costoso della storia: l’Inter può ritoccare il record di altri 25 milioni

I nerazzurri pensano ad un grande colpo in attacco per la prossima stagione. Marotta deve battere una folta concorrenza

Un gol ogni 113 minuti. E’ questa la media sta tenendo Said El Mala nella prima parte della stagione con la maglia del Colonia. Niente male per un esterno offensivo di appena 19 anni, alla sua prima esperienza in Bundesliga. Numeri e prestazioni che hanno acceso i riflettori del mercato su di lui. Non per gennaio, quando ha già fatto sapere che non si muoverà da Colonia, bensì per la prossima estate.

Si prevede che si possa scatenare un’asta a livello europeo, alla quale secondo la ‘Bild’ parteciperà anche l’Inter. In Serie A il classe 2006 nativo di Krefeld piace anche alla Roma, ma a far paura è soprattutto la concorrenza di club stranieri come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester City. Il cartellino di El Mala viene già valutato 60 milioni di euro: una cifra che spazzerebbe il precedente record di cessione del Colonia di 35 milioni risalente al 2017 quando fu venduto Modeste in Cina.