Futuro all’Inter? Due big di Premier pronte a prendere Stankovic, i dettagli

Il figlio d’arte sta disputando una grande stagione con la maglia del Brugge. Il club nerazzurro vanta un’opzione d’acquisto valida fino a giugno 2027

Allarme Premier per l’Inter. Almeno un paio di big inglesi hanno messo gli occhi, con l’intenzione di provarci sul serio, su Aleksandar Stankovic.

Il figlio d’arte sta disputando una grande stagione in Belgio, con la maglia del Brugge, che lo ha acquistato dall’Inter l’estate scorsa per circa 10 milioni di euro.

Fortunatamente, però, i nerazzurri sono riusciti a strappare una opzione d’acquisto valida fino al 2027 e con cifre a salire seppur di poco. A giugno 2026 la recompra è fissata a circa 23 milioni, a giugno 2027 a circa 26.

L’Inter dovrebbe esercitarla già a fine stagione, riportando il classe 2005 – che Chivu conosce benissimo avendolo già allenato nel settore giovanile – ad Appiano Gentile.

Ma per Stankovic sono pronte a muoversi Tottenham e Arsenal, due società che lo stanno seguendo con particolare attenzione.

40 milioni per Stankovic

Entrambe potrebbero mettere sul piatto proposte anche vicine se non pari a 40 milioni bonus inclusi, proposte che l’Inter molto probabilmente rifiuterebbe.

Il futuro di Stankovic è destinato a essere in nerazzurro, anche se la mano sul fuoco meglio non metterla…