Da Frattesi a Norton-Cuffy: Juve-Inter, ecco cosa succede | VIDEO

Il classe ’99 capitolino vorrebbe trasferirsi a Torino. L’esterno inglese può lasciare il Genoa già a gennaio

Aspettando possibili evoluzione sull’affaire Frattesi, al momento non risulta che abbia presentato un’offerta all’Inter, la Juve sembrerebbe essere rientrata a gamba tesa su un calciatore da tempo nel mirino dei nerazzurri.

Parliamo di Norton-Cuffy, un nome tra i papabili a rinforzare la corsia destra della squadra di Chivu, orfana di Dumfries con la sua alternativa Luis Henrique che non convince per nulla il tecnico romeno. Va detto che l’inglese in forza al Genoa non è uno di quelli che fa impazzire, infatti Ausilio e soci non sono andati oltre una semplice manifestazione di interesse.

E allora ecco che la Juve, sfruttando pure l’immobilismo obbligato del Napoli (mercato a saldo zero), potrebbe affondare il colpo per Norton-Cuffy qualora riuscisse a piazzare altrove Joao Mario, fuori dai piani di Luciano Spalletti. La svolta a destra dell’Inter, quindi, avrà un altro nome e altre sembianze. Non si esclude un nome mai uscito finora…