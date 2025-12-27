Inter, colpo Vlahovic a costo zero: la mossa di Marotta

Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione e non ci sono stati passi avanti per il rinnovo

L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina al posto di Igor Tudor sembrava poter cambiare il futuro di Dusan Vlahovic. Ma l’infortunio agli adduttori con relativa operazione di inizio dicembre ha di nuovo rimescolato le carte in tavola. L’attaccante serbo non tornerà a disposizione prima di metà marzo e con il contratto in scadenza a giugno, potrebbero essere i suoi ultimi mesi in bianconero.

Lo scorso agosto nessuno si è presentato con un’offerta alla Juve, ma da svincolato in estate Vlahovic può fare gola a tanti. Soprattutto in Premier League, ma ovviamente anche in Serie A. Si era parlato del Milan, dove ritroverebbe Allegri, ma anche dell’Inter per allargare la collezione dei colpi a costo zero di Marotta. A tal proposito, secondo il sito ‘cittaceleste.it’, il presidente nerazzurro sta preparando l’affondo per l’estate. Non solo: all’ex viola non dispiacerebbe l’idea di trasferirsi a Milano. Staremo a vedere.