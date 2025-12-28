Cessioni Inter a gennaio, a sorpresa spunta pure Pio Esposito

Il giovane centravanti nerazzurro è sul podio dei possibili partenti nella sessione invernale di mercato

Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio. In casa Inter i dirigenti continuano a ripetere che potrebbero anche non esserci movimenti in entrata e in uscita, ma tra infortuni, delusioni e giocatori che potrebbero chiedere di andare via, Marotta e Ausilio potrebbero essere costretti a fare acquisti. Sorprende il fatto che sul podio delle possibili cessioni di gennaio sia finito pure il nome di Pio Esposito.

Secondo i bookmaker, in particolare quelli di Sisal, il calciatore che ha più chance di lasciare l’Inter a gennaio è Davide Frattesi. Il centrocampista romano è nel mirino di Juventus e Napoli, oltre che di club stranieri, e la sua cessione è quotata a 3.00. A seguire c’è Yann Bisseck, sfortunato protagonista in Supercoppa Italiana ma con estimatori in Premier League: un addio è bancato a 5.00. Come detto, in terza posizione a sorpresa c’è Pio Esposito (9.00) sebbene ad oggi non si registrino voci sul suo conto.