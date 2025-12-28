Cessioni Inter a gennaio, a sorpresa spunta pure Pio Esposito

Il giovane centravanti nerazzurro è sul podio dei possibili partenti nella sessione invernale di mercato

Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio. In casa Inter i dirigenti continuano a ripetere che potrebbero anche non esserci movimenti in entrata e in uscita, ma tra infortuni, delusioni e giocatori che potrebbero chiedere di andare via, Marotta e Ausilio potrebbero essere costretti a fare acquisti. Sorprende il fatto che sul podio delle possibili cessioni di gennaio sia finito pure il nome di Pio Esposito.

Calciomercato Inter, le quote per la cessione di Pio Esposito
Pio Esposito (foto Ansa) – Interlive.it

Secondo i bookmaker, in particolare quelli di Sisal, il calciatore che ha più chance di lasciare l’Inter a gennaio è Davide Frattesi. Il centrocampista romano è nel mirino di Juventus e Napoli, oltre che di club stranieri, e la sua cessione è quotata a 3.00. A seguire c’è Yann Bisseck, sfortunato protagonista in Supercoppa Italiana ma con estimatori in Premier League: un addio è bancato a 5.00. Come detto, in terza posizione a sorpresa c’è Pio Esposito (9.00) sebbene ad oggi non si registrino voci sul suo conto.

