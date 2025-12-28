LIVE Serie A, Atalanta-Inter: Chivu si affida alla Thu-La | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Atalanta di Palladino nella diciassettesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel posticipo domenicale valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tutto nerazzurro e dal sapore europeo tra due formazioni che stanno vivendo un po’ di alti e bassi in stagione che sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma1.

Da una parte i meneghini di Cristian Chivu vogliono rialzare subito la testa dopo il ko ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi in parità. L’obiettivo è quello di centrare la quarta vittoria di fila dopo quelle ottenute contro il Pisa, il Como e il Genoa per riprendersi il primo posto in classifica.

Dall’altra parte gli orobici di Raffaele Palladino, a loro volta, hanno una striscia aperta di due successi sul Cagliari e sullo stesso Genoa, cui va aggiunto quello prestigioso in Champions League contro il Chelsea. Ora si tenta la risalita in graduatoria per avvicinarsi al quarto posto che resta il vero obiettivo di questa annata.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 29esima giornata della scorsa Serie A, quando l’allora squadra di Inzaghi prevalse su quella di Gasperini col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e di Lautaro Martinez. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu