Inter, colpo di scena Bastoni: “Offerta da 95 milioni accettata”

Il difensore della Nazionale italiana potrebbe clamorosamente andare via a gennaio. Ecco cosa sta succedendo

Alessandro Bastoni è il punto fermo di una difesa che nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe essere rivoluzionata. Quasi certamente verrà riscattato Akanji dal Manchester City, mentre è difficile pensare che possano essere rinnovati i contratti in scadenza a giugno di Acerbi e De Vrij, con quest’ultimo che potrebbe persino anticipare l’addio a gennaio. In entrata, invece, si cerca un mancino che possa agire anche da centrale.

Ad eccezione di Carlos Augusto, un po’ adattato in quel ruolo, solo Bastoni è un difensore di piede sinistro in rosa. L’Inter non pensa di cederlo né lui di lasciare Appiano Gentile, ma le vie del mercato sono infinite. E, soprattutto, alla giusta offerta nessuno è incedibile.

Offerta irrinunciabile che, secondo il sito ‘football insider’, potrebbe arrivare dal Liverpool. E già a gennaio! I Reds non sono soddisfatti del rendimento di Konate (in scadenza) e cercano l’erede del 34enne Van Dijk. Il primo nome sulla lista sarebbe proprio quello del difensore nerazzurro e della Nazionale. In Inghilterra sono convinti che un’offerta da 80 milioni di sterline (al cambio circa 95 milioni di euro) per Bastoni verrebbe accettata dall’Inter.