Inter contro Conte, la vendetta di Marotta in due mosse

Il presidente nerazzurro è pronto a passare dalle parole ai fatti dopo il botta e risposta dello scorso week end

La prematura eliminazione dell’Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa Italiana ha impedito di vivere un’altra sfida sul campo contro il Napoli. Il primo atto è andato ai partenopei, agevolati da uno degli errori arbitrali più clamorosi in epoca Var.

Per il secondo non bisognerà attendere ancora molta: appuntamento l’11 gennaio a Milano. Intanto gli animi si scaldano con il botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Beppe Marotta.

Il tecnico dei partenopei non perde occasione di lanciare frecciate nonostante lo scudetto sul petto e i grandi investimenti sul mercato. Provocazioni non raccolte da Chivu, che ha dimostrato la sua superiorità morale dopo il successo sull’Atalanta. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo e il presidente nerazzurro sta lavorando ad una doppia mossa.

In primo luogo la cessione di Frattesi – richiesto da Conte – ad un altro club che non sia il Napoli. Va bene persino la Juve, se nell’affare dovesse rientrare Muharemovic. In secondo luogo l’acquisto di un altro centrocampista al suo posto, puntando su altri obiettivi degli azzurri. Due in particolare secondo il sito ‘footitalia’: Conor Gallagher dell’Atletico Madrid e Kobbie Mainoo del Manchester United.