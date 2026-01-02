“Ruggini con Tare, meglio altrove”: l’Inter può strapparlo al Milan

I problemi con il Ds rossonero possono agevolare il trasferimento in nerazzurro. Marotta e Ausilio già al lavoro
Capita spesso che quando un allenatore o un dirigente cambiano club provino a portare con sé i loro pupilli. C’è poi l’altra faccia della medaglia, ossia i rapporti che finiscono male. E’ il caso ad esempio di Igli Tare con la Lazio, o meglio, con l’attuale direttore sportivo Angelo Fabiani. Una situazione che potrebbe complicare i piani di mercato del Milan e favorire quelli dell’Inter.
Obiettivo comune ai due club meneghini è Mario Gila, 25enne difensore centrale spagnolo portato in Italia proprio da Tare. Il Ds albanese vorrebbe portarlo in rossonero già a gennaio, anticipando Marotta e Ausilio che invece puntano a prenderlo la prossima estate.
A tal fine, come svelato da Alessandro Jacobone sul suo account ‘X’, c’è stato un contatto con gli agenti del giocatore della Lazio. “Ma c’è chi preferirebbe vederlo altrove viste le note ruggini tra Fabiani e Tare“. Un assist ai nerazzurri.