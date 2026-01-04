Uno subito e l’altro in estate: l’Inter li riporta in Italia con 57 milioni

Marotta e Ausilio lavorano al doppio colpo in Premier League. L’idea è di prenderne uno a gennaio e l’altro in estate

L’Inter è tra i club più attivi in questa sessione invernale di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Marotta e Ausilio sono al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Chivu in vista della seconda parte della stagione, ma anche per mettere le basi per la rosa di quella prossima. A tal proposito si guarda soprattutto in Premier League, dove ci può essere qualche cavallo di ritorno a prezzi ragionevoli.

In particolare, secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, i nerazzurri guardano in casa Tottenham per piazzare un doppio colpo. A gennaio, specie qualora dovesse maturare la cessione di De Vrij, l’obiettivo numero uno risponde al nome di Radu Dragusin, difensore centrale rumeno classe 2002 cresciuto nella Juventus ed esploso nel Genoa.

Per la prossima estate, invece, si punta su Gugliemo Vicario per il ruolo di portiere allorché scadrà il contratto di Sommer. Da tempo l’Inter ha messo gli occhi sul vice di Donnarumma in Nazionale il quale, a sua volta, ha voglia di tornare in Serie A. Gli Spurs valutano la coppia sui 50 milioni di sterline, che al cambio sono circa 57 milioni di euro. Cifra che i nerazzurri contano di ricavare in parte dalla cessione di Frattesi.