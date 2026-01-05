Inter-Bologna, nessuna moviola ne parla: manca un rigore | VIDEO

L’arbitro Guida promosso dai giornali, ma la direzioni di gara e l’uso dei cartellini ha lasciato molti dubbi

L’Inter si è presa la rivincita sul Bologna. Dopo il ko ai rigori in Supercoppa Italiana, la squadra di Chivu supera quella di Italiano con un 3-1 che va persino stretto ai nerazzurri per quanto visto in campo. Una gara corretta sebbene l’arbitro Guida abbia fischiato ben 41 falli e ammonito (alle volte un po’ a caso) ben sei calciatori.

A leggere le moviole dei giornali e a guardare quelle in televisione, non ci sono stati molti casi da moviola. L’unico dubbio, con relativo check del Var durato relativamente poco, è stato sul gol di Marcus Thuram per controllare con quale parte del corpo aveva colpito il pallone. Una volta controllato che il francese la tocca con la spalla e non con il braccio, si è potuto andare avanti.

Ma c’è anche un altro episodio di cui nessuno parla. Siamo al minuto 53, sul risultato di 2-0. Lo stesso Thuram è in area rossoblu con il pallone e viene fronteggiato da Holm. Netta e vistosa trattenuta del difensore sulla maglia del numero 9 nerazzurro che ha la ‘colpa’ di non buttarsi come fatto in tanti. Resta in piedi e cerca l’assist per Dimarco, intercettato dagli avversari. Se si fosse lasciato cadere sarebbe stato impossibile non fischiare il rigore.