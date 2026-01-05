Inter, occasione di mercato: cartellino valutato meno di 10 milioni

È tra i giocatori più forti e più richiesti della sua squadra, ma i problemi economici costringono ad abbassare il prezzo

L’Inter ha una rete di scout in giro per il mondo tra le più importanti in assoluto. Tra i più attivi ci sono quelli del Sudamerica, in particolare in Argentina – patria del vicepresidente Javier Zanetti – che negli ultimi anni ha sfornato una serie di talenti. Uno di questi è nel mirino degli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin per la prossima estate, ma è in questa sessione invernale che potrebbe essere sfruttata l’occasione.

Stiamo parlando di Milton Delgado, centrocampista difensivo classe 2005, che milita nel Boca Juniors. Secondo fonti argentine riportate dal sito ‘Boca Noticias’, il presidente degli Xeneizes Juan Roman Riquelme sarebbe intenzionato a operare un paio di cessioni a gennaio per mettere a posto i conti del club.

Tra i principali indiziati a lasciare Buenos Aires ci sarebbe proprio Delgado, per il cui cartellino vengono chiesti 10 milioni di dollari (al cambio circa 8,5 milioni di euro). Gli estimatori non mancano: oltre ai nerazzurri ci sono i tedeschi del Colonia, i portoghesi del Porto, gli spagnoli del Siviglia e persino gli americani dell’Inter Miami.