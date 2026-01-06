Il più grande difetto dell’Inter di Chivu: 4 indizi che fanno una prova | VIDEO

Quando non riesce più ad essere se stessa

Il più grande difetto, ma va bene anche limite dell’Inter di Chivu? L’incapacità di ribaltare la partita quando è in una situazione di svantaggio o di parità. Ricordiamo che, Bologna a parte in Supercoppa non considerando i rigori, finora non ha mai pareggiato.

Solo a Verona, praticamente allo scadere e grazie all’autorete di Frese, è riuscita a prendersi i 3 punti quando la gara era in equilibrio dal punto di vista del punteggio.

In quattro sconfitte su sei, lasciamo fuori quelle con Juve e Liverpool visto che i gol che hanno portato al ko sono arrivati allo scadere, a Torino addirittura nei secondi finali, Lautaro e compagni non sono riusciti a invertire la rotta, a rimontare da una situazione, per l’appunto, di svantaggio: Udinese, Napoli, Milan e Atletico.

Non tre, ma ben quattro indizi che provano sostanzialmente questo: quando le cose non stanno girando come previsto, quando insomma gli schemi saltano, l‘Inter martellante e con una qualità di gioco altissima si smarrisce, non riesce ad essere più se stessa. Si perde e… Perde.