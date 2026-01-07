Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi: scambio alla pari

Il centrocampista nerazzurro al centro di molti rumors di calciomercato tra Napoli, Juventus, Roma e Galatasaray

Il matrimonio tra Davide Frattesi e l’Inter potrebbe concludersi in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista della Nazionale italiana è stufo di fare panchina e di certo non si aspettava che con il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu il suo minutaggio sarebbe addirittura diminuito. Il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione che accontenti sia il calciatore che il club nerazzurro.

Dal Napoli alla Juventus passando per la Roma fino al Fenerbahce e soprattutto il Galatasaray: le pretendenti in teoria non mancano. Ma la valutazione del cartellino fatta in Viale della Liberazione resta di 35 milioni di euro. Possibilmente con cessione a titolo definitivo, oppure in prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Altrettanto possibilmente non ad una concorrente per lo scudetto.

Insomma, fosse per l’Inter la soluzione migliore sarebbe quella turca, ma va convinto Frattesi. I recenti sviluppi dell’affare Cancelo, peraltro, aprono ad una nuova soluzione: quella di uno scambio con Wilfried Singo. I nerazzurri hanno bisogno di un esterno destro e l’ivoriano – che sta recuperando da un infortunio – conosce già la Serie A. Il Galatasaray lo valuta più o meno la stessa cifra e sembra disposto a cederlo a gennaio.