LIVE Serie A, Parma-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Parma di Cuesta nella diciannovesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita al Parma in Emilia in una gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Un turno infrasettimanale tra due formazioni con obiettivi stagionali molto diversi che sarà diretto dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono allungare la striscia aperta di cinque vittorie di fila iniziata contro il Pisa e proseguita contro Como, Genoa, Atalanta e Bologna per confermarsi al primo posto in classifica. L’obiettivo è presentarsi al big match di domenica contro il Napoli con altri tre punti in cassaforte.

Dall’altra parte i gialloblu di Carlos Cuesta, invece, sono reduci dal pareggio nel derby emiliano contro il Sassuolo che ha fatto seguito al successo nello scontro diretto contro la Fiorentina. Ora si tenta il colpaccio contro una big per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 31esima giornata della scorsa Serie A, quando i ducali allora allenati da Chivu riuscirono a rimontare i gol di Darmian e Thuram con Bernabe e Ondrejka. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Ennio Tardini’ tra Parma ed Inter live in tempo reale.