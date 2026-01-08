Dalla Premier all’Inter a zero: intreccio con Lookman | VIDEO

I nerazzurri si muovono per rinforzare la difesa: le ultime

Ventotto anni, argentino e con passaporto italiano. Il suo nome è Marcos, il suo cognome è Senesi. Per rendimento uno dei migliori difensori della Premier League. Gioca nel Bournemouth, tra le squadre per l’appunto rivelazioni del massimo campionato inglese, ed è in scadenza a giugno.

Un altro segno particolare? I suoi agenti sono gli stessi di Ademola Lookman, nome protagonista l’estate scorsa per quasi un’intera sessione di mercato a tinte nerazzurre.

Gli agenti di Senesi sono al lavoro per trovare una nuova grande sistemazione al loro assistito. Un giro lo starebbero facendo anche in Italia, in zona tre grandi del calcio nostrano: Inter, Juve e Milan.

L’Inter sta proprio cercando un profilo di piede mancino, anche se la ricerca verte su profili più giovani alla Muharemovic.

Inter, occasione Senesi a zero

Senesi rappresenta però una grandissima occasione di mercato, essendo prendibile a zero e un giocatore, peraltro seguito concretamente dai nerazzurri fin dai tempi del Feyenoord, con un’ottima esperienza in campo europeo.

Un difensore pronto insomma al salto in una big, che ovviamente ingolosisce pure i top stranieri, della stessa Premier ma anche della Liga spagnola come il Barcellona