Inter, nervi tesi tra Marotta e Ausilio? Ecco cosa trapela | INTERLIVE

Circolano voci su presunti dissidi tra il presidente e il direttore sportivo nerazzurri. Ecco come stanno le cose

La prima settimana della sessione invernale di calciomercato va in archivio senza colpi in entrata o in uscita. Non che l’Inter non ci abbia provato, anzi. Per sopperire all’assenza per infortunio di Denzel Dumfries (per il quale si spera in un recupero in vista del derby con il Milan del prossimo 8 marzo, ndr) i nerazzurri hanno provato a riportare a Milano Joao Cancelo.

Sebbene ci fosse una bozza di accordo con l’Al Hilal, l’affare non è andato in porto perché l’esterno destro lusitano ha preferito fare ritorno al Barcellona. Un altro affare sfumato dopo quelli estivi: da Leoni che è finito al Liverpool a Lookman che è rimasto all’Atalanta. Questo, secondo alcuni rumors trapelati in questi giorni, avrebbe portato Marotta a dire ad Ausilio: basta, meno figuracce e più figurine.

In realtà, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, tutte le operazioni sono portate avanti di concerto dalla squadra mercato formata dal presidente, dal DS e dal suo vice Baccin. Resta ora da capire se l’Inter cercherà un altro giocatore in quel ruolo o se Chivu dovrà proseguire con questa rosa fino al termine della stagione.