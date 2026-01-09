Calciomercato Inter, idea Verratti a costo zero subito

Il centrocampista pescarese potrebbe rescindere il contratto con i qatarioti dell’Al Duhail in questa sessione di mercato

Il nome di Marco Verratti è tornato a circolare in ottica Inter nelle ultime ore. Dopo diverse stagioni in Qatar con le maglie di Al Arabi prima e Al Duhail adesso, che hanno fatto seguito agli anni in Francia con il Paris Saint-Germain, il centrocampista abruzzese avrebbe voglia di una nuova avventura. La sua ultima probabilmente, visti i suoi 33 anni. Due le opzioni sul tavolo, molto diverse tra loro.

La prima è quella di seguire le orme di De Rossi ed essere il secondo centrocampista italiano a vestire la maglia del Boca Juniors negli ultimi anni. La seconda è quella di tornare in patria e fare finalmente il suo esordio in Serie A, visto che con il Pescara l’ha conquistata ma senza poi giocarci. Secondo il sito ‘transferfeed’, oltre a Juventus e Milan anche l’Inter ci starebbe facendo un pensiero. L’Al Duhail potrebbe anche liberarlo a costo zero, ma lui dovrebbe tagliarsi di molto il suo ingaggio da 30 milioni a stagione.