Chivu sulla panchina del top club: l’annuncio di Cassano | VIDEO

“È un leader ed è destinato a diventare un super allenatore”

La scelta di Chivu da parte dell’Inter si sta rivelando giusta, vedremo da qui a fine anno se sarà davvero vincente. Il romeno è stato fin qui bravissimo a portarsi tutto il gruppo dalla sua parte, nonché a riaccendere quella scintilla che rischiava di spegnersi dopo la disfatta di Monaco.

Possiamo dirlo, l’Inter è risorta grazie soprattutto al lavoro mentale portato avanti da Cristian Chivu.

C’è chi come Cassano, che non nutre certo simpatia per il predecessore Simone Inzaghi, intravede per Chivu un futuro ai massimi livelli del calcio internazionale.

“Può anche allenare da 13 partite, ma se uno è un leader è un leader – ha detto a Viva El Futbol – Lui ha fatto a 20 anni il capitano dell’Ajax: ha sempre voluto fare un certo calcio. Cristian è uno destinato diventare un allenatore top”.

“La sua qualità migliore – ha aggiunto – è quando parla e come si comporta: non si lamenta e non trova alibi e vuole giocare a calcio. Puoi stare ore ad ascoltarlo, a differenza di altri. È un grande, sono contento del suo lavoro e sono convinto che in poco tempo sarà ancora migliore”.

“A malincuore – evidenzia Cassano, notoriamente tifoso interista, in conclusione del suo intervento – dico che per me andrà sulla panchina di una squadra ancora più importante, in Premier oppure in Spagna su una di quelle due”, ha concluso Cassano. Chiaro il riferimento a Barcellona e Real Madrid.