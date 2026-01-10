Inter, rifiutato il rinnovo: è già d’accordo con Inzaghi

Il mercato dei nerazzurri torna ad intrecciarsi con il suo ex allenatore, oggi in Arabia Saudito alla guida dell’Al Hilal

In estate Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter subito dopo la figuraccia in finale di Champions League e prima del Mondiale per Club. Il tecnico piacentino ha scelto i (tanti) milioni sauditi sposando la causa dell’Al Hilal. Da subito ha provato a convincere anche qualche big nerazzurro a seguirlo in Arabia per farsi ricoprire di soldi, ma i vari Barella, Bastoni e Dimarco hanno declinato l’invito, restando fedeli al club meneghino.

Affari tra l’Inter e il suo ex allenatore si sarebbero potuti fare anche in questa sessione di calciomercato di gennaio, ma Joao Cancelo ha preferito il Barcellona ai nerazzurri, facendo saltare lo scambio con uno dei difensori centrali che piacciono a Inzaghi tra Acerbi e De Vrij.

Il difensore olandese potrebbe comunque raggiungere il suo vecchio allenatore a Riyad, ma la prossima estate a titolo gratuito essendo in scadenza di contratto. Secondo il sito ‘footitalia’, lo stesso De Vrij avrebbe rifiutato il rinnovo perché promesso sposo dell’Al Hilal. In realtà Marotta e Ausilio finora non gli hanno mai offerto di prolungare il contratto. Porte aperte alla sua partenza.