L’Inter è nei guai, bufera dopo la partita: “Cacciatelo” | VIDEO

I tifosi vogliono il suo addio al termine della stagione

In Francia è esploso il caso Pavard. Il difensore è finito nel mirino dei tifosi del Marsiglia al termine della finale di Supercoppa francese contro il PSG, persa ai rigori dalla squadra di De Zerbi.

Pavard è stato beccato mentre parlava e scherzava con Lucas Hernandez, fratello maggiore di Theo e suo ex compagno ai tempi del Bayern. “Ho detto a Lucas che erano stati fortunati”, ha spiegato Pavard senza immaginarsi che contro di lui stesse per scatenarsi una tempesta social.

Soprattutto X è stato invaso di commenti contro il classe ’96. Un tifoso ha addirittura taggato il Ds Benatia chiedendo che la cacciata di Pavard a fine stagione: il post si conclude con un “vattene” all’indirizzo dello stesso calciatore ancora di proprietà dell’Inter. Il suo contratto scade nel 2028.

Il Marsiglia potrebbe non riscattare Pavard

Il Marsiglia ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma se Pavard non dovesse riuscire a riconquistare la stima dei tifosi marsigliesi, ecco che il club bianco-azzurro potrebbe essere pressoché costretto a rinunciare all’opzione d’acquisto.

Il problema sarebbe poi tutto dell’Inter. Mica semplice cedere un 30enne (li compirà il 29 marzo) che guadagna ben 5 milioni di euro netti a stagione…