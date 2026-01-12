Lautaro Martinez litiga col compagno: ecco cosa non si è visto in tv

Il capitano dell’Inter protagonista di un episodio spiacevole durante la partita pareggiata contro il Napoli

L’Inter rimane con l’amaro in bocca per il pareggio casalingo contro il Napoli che ha impedito alla squadra di Cristian Chivu di tentare la prima fuga in campionato. Un 2-2 in cui sono andati a segno il terzino Dimarco e il centrocampista Calhanoglu, mentre non hanno brillato i due attaccanti. Nelle pagelle dei quotidiani sportivi, Thuram raggiunge appena la sufficienza, mentre a Lautaro Martinez viene dato un 5,5.

Proprio il Toro di Bahia Blanca, peraltro, si è reso protagonista di un gesto poco carino sfuggito in tv ai commentatori di Dazn. Al 14esimo del primo tempo c’è stata l’azione forse più bella di tutta la partita: triangolo tra Thuram e Calhanoglu (che gliela restituisce di tacco) tutto di prima per Barella che serve il bomber argentino, il quale svirgola col sinistro.

Il mediano sardo si lamenta perché avrebbe voluto che gli restituisse il pallone, anche se in realtà era marcato da un difensore del Napoli. Novanta secondi dopo altro rimprovero di Barella a Lautaro per non essere riuscito ad arrivare su un pallone di testa. A quel punto il capitano nerazzurro reagisce: prima lo manda a quel paese poi gli fa segno di stare zitto. Segno di grande nervosismo, poco motivato visto che l’Inter era in vantaggio.