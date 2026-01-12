Moviola Inter-Napoli, manca un rosso che avrebbe cambiato la gara

Non convince la direzione dell’arbitro Doveri: va bene la soglia del fallo alta, ma il regolamento va applicato

Finisce in parità 2-2 la super sfida tra Inter e Napoli. Una gara caratterizzata da un arbitraggio strano da parte di Daniele Doveri. L’esperto fischietto romano decide di lasciar correre il più possibile nel primo tempo, nel quale si contano appena cinque falli in totale. Nella ripresa, sebbene ben posizionato, si perde l’episodio del rigore per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. Il Var lo richiama, ma lui si scorda comunque di ammonire il difensore di Conte.

Var che invece non è potuto intervenire nella prima frazione su Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha fermato Marcus Thuram lanciato a rete con una trattenuta, sulla quale Doveri ha clamorosamente sorvolato. Il fallo è netto e va soltanto capito il colore del cartellino. Minimo giallo per SPA (promettente azione da gol), ma forse anche rosso.

#InterNapoli – Dubbi sul colore del cartellino da mostrare a #JuanJesus in occasione della trattenuta su #Thuram. #Rrahmani non è così vicino e potrebbero esserci tutti e 4 gli elementi per il DOGSO. L’arbitro #Doveri non ha fischiato fallo e il #Var non è intervenuto pic.twitter.com/2Xge8Kbbef — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) January 12, 2026

Dalle immagini, infatti, sembra ci siano tutti e quattro gli elementi per il DOGSO (chiara occasione da gol): distanza tra infrazione e porta; direzione dell’azione; probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone; posizione e numero di difendenti. Per quanto riguarda quest’ultimo, c’è Rrahmani in recupero, ma comunque ben dietro il centravanti francese dell’Inter.

Pochi minuti dopo lo stesso Juan Jesus colpisce sempre Thuram con i tacchetti sul petto dopo aver rinviato il pallone. La gamba è ritirata, quindi non c’è gioco violento ed espulsione. Ma la lascia colpevolmente alta: fallo imprudente e giallo. E se fosse stato ammonito prima… Del rischio se ne accorge pure Conte, che come raccontato dalla bordocampista di Dazn lo richiama ad evitare quel tipo di intervento.