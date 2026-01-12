Scandalo Luis Henrique, adesso non può più giocare con l’Inter

L’esterno brasiliano era stato promosso a titolare da Chivu dopo l’infortunio rimediato da Dumfries

Denzel Dumfries sta per tornare in Italia dopo l’operazione e la prima fase di riabilitazione in Olanda. Ma prima di vederlo in campo con la maglia dell’Inter bisognerà aspettare ancora un paio di mesi circa. La sua assenza sta pesando molto, soprattutto se si considera chi ha preso il suo posto in squadra: Luis Henrique. Anche contro il Napoli l’esterno brasiliano ha offerto una prestazione scadente.

Assurdo che il Corriere dello Sport gli abbia messo 6 in pagella e la Gazzetta dello Sport addirittura 6,5. L’ex Marsiglia non salta mai l’uomo, non azzecca mai un cross, quando c’è da fare un passaggio lo fa corto o all’indietro, altrimenti lo sbaglia… Sembra un dilettante messo a giocare con i professionisti. Soltanto contro il Como è riuscito a offrire una prestazione degna della cifra (25 milioni di euro) spesa per acquistarlo. Ma finora è un’eccezione.

Ma contro il Napoli i gol arrivano entrambi dalla sua parte. Nel primo non segue le indicazioni di Bastoni che gli dice si scalare su Elmas. Nel secondo non è reattivo sul pallone che gli rimbalza di fianco. In attesa di rinforzi dal mercato, l’augurio è che Chivu possa trovare altre soluzioni: da Diouf a Carlos Augusto al giovane Cinquegrano dell’Inter Under 23. Ma i tifosi nerazzurri non meritano di vedere ancora Luis Henrique in campo.