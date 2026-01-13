Inter, arriva la smentita UFFICIALE: “È tutto falso”

Dichiarazioni dure che non riguardano soltanto il club nerazzurro. Sconfessata una fonte autorevole

Aleksey Batrakov non ci sta. Da qualche settimana al centro di vari rumors di calciomercato che riguardano il suo futuro, il 20enne centrocampista offensivo russo ha risposto in modo piccato a chi gli chiedeva un commento sulle voci che lo hanno accostato di nuovo al Barcellona, al Paris Saint-Germain e all’Inter: “Non ci sono novità, è tutto falso” la sua risposta ai microfoni dell’emittente ‘Match Tv’.

Il riferimento è ad un tweet del giornalista esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il quale aveva ribadito l’interesse dei tre top club europei sul trequartista nativo di Orekhovo-Zuevo, aggiungendo il possibile inserimento di altre big come Porto, Juventus e Monaco, oltre al fatto che il suo cartellino venga valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

“Sono concentrato soltanto sulla preparazione con la Lokomotiv Mosca in vista della seconda parte della stagione” ha aggiunto Batrakov. Il campionato in Russia è fermo per la pausa invernale e riprenderà solo a fine febbraio. Nonostante la giovane età, il suo score è impressionante: 31 gol e 16 assist in 66 presenze con i Ferrovieri, oltre a tre reti con la Nazionale. Chi lo vuole, però, dovrà aspettare almeno la prossima estate.