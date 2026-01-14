PAGELLE INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito è decisivo, male Diouf e disastro Mkhitaryan

Top e Flop del match valevole per il recupero della 16esima giornata di Serie A

Una delle Inter più brutte della stagione si porta comunque a casa tre punti pesantissimi per la classifica. Contro il Lecce è decisivo Pio Esposito a dieci dal termine: gol fondamentale che regala a Chivu il titolo di campione d’inverno e il +6 su Milan e Napoli.

PAGELLE INTER-LECCE

TOP

Pio Esposito – Segna un gol pesantissimo, alla Pippo Inzaghi per opportunismo, che consente all’Inter di allungare su Milan e Napoli.

Lautaro – Dà la scossa alla squadra. Nel finale è prezioso anche a livello difensivo.

FLOP

Diouf – Non trova mai la posizione e lo spunto giusti. Luis Henrique prende il suo posto e non fa meglio. Quando un nuovo terzino destro?

Mkhitaryan – Un disastro nel secondo tempo, fino al cambio con Lautaro.

Barella – Corre a vuoto senza riuscire a incidere.

TABELLINO INTER-LECCE 1-0

Marcatori: 78′ Pio Esposito

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Diouf 5 (56′ Luis Henrique 5,5), Barella 5,5 (56′ Frattesi 5,5), Zielinski 5,5, Mkhitaryan 5 (72′ Lautaro 7), Carlos Augusto 6,5; Bonny 6 (56′ Pio Esposito 7,5), Thuram 5,5 (87′ Sucic s.v.). All.: Chivu

LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Veiga 6, Siebert 5,5, Tiago Gabriel 6,5, Gallo 6; Coulibaly 7, Maleh 6,5 (86′ Sala s.v.); Pierotti 6,5 (82′ Ndri s.v.), Gandelman 6 (68′ Kaba 5,5), Sottil 6 (68′ Taty Morente 5,5); Stulic 6,5. All.: Di Francesco

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: Thuram, Vega, Luis Henrique