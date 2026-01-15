Inter, bomba Di Marzio: “Mi hanno detto che se parte Frattesi…”

Il noto esperto di calciomercato svela i piani del club nerazzurro in entrata e in uscita legati al centrocampista romano

Il mercato dell’Inter sta entrando nel vivo. E a parte qualche operazione di contorno, molto dipenderà dalla eventuale cessione di Davide Frattesi. Ieri contro il Lecce il centrocampista è stato chiamato in causa da Chivu per dare l’assalto finale alla vittoria, dando dimostrazione di grande professionalità con una prestazione di grande sacrificio anche nei minuti finali per difendere il gol di Pio Esposito.

L’ex Sassuolo resta comunque sul mercato, con l’Inter che per il suo cartellino chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Importante è anche la formula del trasferimento: Marotta e Ausilio sono pronti ad aprire al prestito soltanto con obbligo di riscatto condizionato a eventi molto facili da raggiungere. Scartate le piste in Serie A, all’estero le pretendenti non mancano con il Nottingham Forest che sembra aver sorpassato il Galatasaray e il Bournemouth.

Sul tema è intervenuto anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il quale ai microfoni di Sky Sport ha rivelato: “Mi hanno detto che se l’Inter dovesse cedere Frattesi, non farebbe comunque un centrocampista a gennaio“. Più spazio quindi a Diouf nel suo ruolo naturale, mentre i soldi incassati verrebbero reinvestiti per colmare altre lacune della rosa di Chivu.