Inter, così non Var: quanti errori arbitrali col Lecce

Disastrosa la direzione di gara del napoletano Maresca. Mentre a Lissone Maggioni si inventa la moviola in campo

L’Inter batte a fatica 1-0 il Lecce nel recupero della 16esima giornata del campionato di Serie A grazie ad un gol di Pio Esposito a meno di un quarto d’ora dal novantesimo.

Tre punti fondamentali per la squadra di Chivu, che ricaccia Juve e Roma a -7 e si porta a sei lunghezze dal Napoli, fermato dal Parma. Un successo ottenuto nonostante l’arbitraggio gravemente insufficiente di Fabio Maresca.

Già in sede di designazione c’erano stati i primi mugugni: un direttore di gara napoletano – come Guida nel match contro il Bologna – non era forse la scelta migliore da parte del designatore. E dopo pochi minuti il primo errore: leggero contatto in area giallorossa tra Pierotti e Thuram che va giù. Troppo poco per dare il rigore, certamente, ma assurda l’ammonizione per simulazione.

Poco dopo Maresca fischia invece il penalty per il fallo di Danilo Veiga su Bonny: niente di clamoroso, ma sebbene il difensore leccese tocchi il pallone, non lo toglie dalla disponibilità dell’attaccante interista.

In più c’è un secondo movimento del piede che provoca uno sgambetto. Insomma, un rigorino che se non dato in campo non viene concesso con On Field Review. Ma che se dato in campo non dovrebbe permettere al Var di intervenire.

E invece Maggioni va oltre il protocollo e si inventa la moviola in campo, richiamando l’arbitro per revocare il rigore. C’è da scommettere che Rocchi avallerà questa decisione… Ma i problemi di ieri non sono legati solo alle macrodecisioni, bensì anche alle piccole.

Basti pensare che Maresca chiude il primo tempo al minuto 48.51 non facendo battere la rimessa laterale in fase di attacco all’Inter. Ma nella ripresa la fa battere al Lecce al minuto 94.07, a tempo già scaduto.