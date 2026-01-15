Inter, saluta Mkhitaryan: “Grazie di tutto e arrivederci Henrikh”

L’esperto centrocampista armeno è arrivato al capolinea della sua avventura in nerazzurro iniziata nel 2022

Nella sofferta vittoria casalinga contro il Lecce, è accaduto qualcosa di mai successo prima a San Siro. I tifosi dell’Inter hanno iniziato a mugugnare quando il pallone finiva tra i piedi di Henrikh Mkhitaryan. Tra passaggi sbagliati e tiri lontano dallo specchio della porta, il centrocampista armeno è stato tra i peggiori in campo, tanto da prendere un 5,5 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport.

Non può essere una coincidenza che dopo la sua sostituzione con Lautaro Martinez e il passaggio al 3-4-3 è arrivato il gol decisivo di Pio Esposito. La prossima settimana Mkhitaryan compirà 37 anni e dopo tante stagioni al top, la carta di identità sta presentando il conto all’ex romanista. Il suo ultimo gol risale al 27 ottobre 2024 nel rocambolesco pareggio 4-4 contro la Juventus.

Un bottino troppo esile per quello che dovrebbe essere il giocatore di qualità nel centrocampo di Chivu. Di fatto non è più un titolare con il nuovo allenatore che, quando ha tutti a disposizione, gli preferisce Zielinski. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ad oggi non ci sono incontri in programma per discutere il prolungamento. È giusto che in estate l’Inter dica “grazie di tutto e arrivederci” a Mkhitaryan.