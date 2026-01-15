“Visite mediche prenotate”: l’Inter chiude il primo colpo di gennaio

Marotta e Ausilio accelerano sul calciomercato per regalare a Chivu un rinforzo in questa sessione invernale

L’Inter è pronta a chiudere il primo acquisto del mercato di gennaio. Si tratta di Branimir Mlacic, difensore centrale croato classe 2007, da tempo in orbita nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stata un’accelerata decisiva di Marotta e Ausilio con l’Hajduk Spalato per portare in porto la trattativa entro il week end.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sarebbe stato trovato un accordo tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo a fronte di una offerta di poco superiore ai 5 milioni di euro. Da limare soltanto gli ultimi dettagli per poi prenotare le visite mediche. Un rinforzo per il reparto arretrato che potrebbe portare alla partenza anticipata di De Vrij, comunque in scadenza di contratto a giugno.

Ma non si esclude che l’Inter possa lasciarlo in prestito all’Hajduk Spalato fino al termine della stagione per permettergli di continuare a crescere giocando titolare nel campionato croato e in Conference League. Per aggiudicarselo, i nerazzurri hanno dovuto battere la concorrenza di società importanti come Liverpool, Borussia Dortmund e Marsiglia.