Inter, violate le regole del calciomercato: niente scambio

Marotta e Ausilio costretti a fare subito marcia indietro: saltato il doppio affare a gennaio dei nerazzurri

L’Inter è tra i club più attivi sul mercato in questa sessione invernale. Nonostante il primo posto in classifica, la squadra di Chivu avrebbe bisogno di qualche rinforzo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione per dare l’assalto allo scudetto e fare quanta più strada possibile in Champions League. Lo sanno bene Marotta e Ausilio, che sono al lavoro anche per perfezionare qualche operazione in uscita per fare cassa.

Tra i giocatori nerazzurri, quello maggiormente indiziato a lasciare Appiano Gentile resta Davide Frattesi. Il centrocampista romano da settimane è al centro di rumors di calciomercato più o meno veritieri. Inizialmente il suo nome era stato accostato soprattutto a club italiani: dal Napoli alle prese con gli infortuni di De Bruyne e Anguissa alla Juventus del suo mentore in Nazionale Spalletti fino al ritorno alla Roma.

Ora ci si concentra soprattutto all’estero: dalla Premier League al Galatasaray. Nelle ultime ore il giornalista Moretto ha anche avanzato l’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez con l’Atletico Madrid. In realtà tale operazione violerebbe le regole di calciomercato, dal momento che l’esterno argentino in questa stagione ha già giocato con la Juve e non può scendere in campo con tre squadre diverse. Insomma, niente di vero.