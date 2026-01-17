Donnarumma-City è già finita: l’annuncio che fa sognare l’Inter

Il portiere della Nazionale italiana è alla sua prima stagione a Manchester. Le parole del suo agente sono un invito ai nerazzurri

La rivoluzione di mercato che attende l’Inter la prossima estate partirà dal portiere. Il rendimento di Yann Sommer è calato in questa stagione e a 37 anni con il contratto in scadenza appare improbabile che gli venga offerto il rinnovo. Difficile che Josep Martinez possa essere promosso a titolare, quindi servirà un nuovo acquisto. Si sta parlando tanto di Guglielmo Vicario, ma a sorpresa si potrebbe riaprire la pista che porta a Gigi Donnarumma.

I nerazzurri avevano messo gli occhi su di lui quando Luis Enrique ha fatto capire che non stava cercando un altro portiere al Paris Saint-Germain. La speranza era di prenderlo a costo zero nel 2026, ma il capitano della Nazionale italiana non poteva stare un anno in panchina e ha accettato l’offerta del Manchester City. Con Guardiola è titolare inamovibile, ma non per questo il suo futuro in Premier League è assicurato.

Specie dopo le parole del suo agente Enzo Raiola a Rai Sport: “Al City c’è un progetto interessante e Gigio sta iniziando a capire il calcio inglese, ma l’altro giorno mi ha detto scherzando che restare lì 5-6 anni è un’avventura. Se ci sarà la possibilità per Donnarumma di tornare in Serie A la coglieremo“. Una dichiarazione che suona come un invito all’Inter: ora la palla passa a Marotta e Oaktree.