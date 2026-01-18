Calciomercato, addio dopo Udinese-Inter: vuole solo la Premier

Rifiutata una prima offerta da 15 milioni di euro, si potrebbe chiudere intorno ai 20 più bonus

La sfida di ieri contro l’Udinese è stata anche l’occasione per fare un punto di mercato in casa Inter. Non solo per questa sessione invernale, ma anche in vista di quella della prossima stagione, quando ci sarà bisogno di rifare mezza difesa considerato che Acerbi e De Vrij sono in scadenza di contratto. Tra i bianconeri piaceva Solet ad agosto, ma ora invece gli occhi sono puntati soprattutto su Thomas Kristensen, 24enne centrale danese.

In Serie A anche Milan e Juventus sono interessati al numero 31 dei friulani, ma sebbene gli faccia piacere l’accostamento ai top club italiani – secondo il sito transferfeed – il sogno dell’ex Aarhus è quello di trasferirsi nella Premier League inglese.

Nel recente passato c’è stata un’offerta da 15 milioni di euro da parte del Wolverhampton respinta dall’Udinese. Per farlo partire il patron Pozzo chiede almeno 20 milioni più bonus.