Inter, sta per scoppiare il caso Thuram. O forse no

Il centravanti francese non avrebbe gradito le scelte di Chivu: decisiva la partita di domani contro l’Arsenal

Non c’è tempo per rifiatare all’Inter. A tre giorni dalla trasferta di Udine – arrivata tre giorni dopo la gara di recupero contro il Lecce – si torna in campo per affrontare l’Arsenal in Champions League. E tre giorni dopo ci sarà l’anticipo contro il Pisa. Con tanti impegni ravvicinati, è inevitabile che Chivu debba ricorrere al turnover che piano piano sta coinvolgendo tutti. Sabato ad esempio, in panchina è finito Marcus Thuram.

Fin qui niente di strano, contro il Lecce era toccato a Lautaro Martinez riposare. Ma a differenza del capitano nerazzurro, l’attaccante francese è rimasto a guardare i compagni per tutti i 90 minuti. Quando c’è stata da fare una sostituzione nel reparto avanzato, infatti, gli è stato preferito Bonny. Qualcuno sostiene che Tikus non avrebbe gradito questa scelta da parte di Chivu. Ma c’è di più.

Secondo Tmw, infatti, il tecnico rumeno starebbe pensando di riproporre dal primo minuto la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito contro i Gunners. Notizia che va in contrasto con quasi tutte le altre fonti che parlano di un ritorno della ThuLa. Due panchine di fila per Thuram aprirebbero un caso, ma se come pare dovesse partire titolare allora sarebbero state solo chiacchiere. Meno di 48 ore per scoprire la verità.