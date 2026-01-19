La ‘specialità’ dell’Arsenal che spaventa l’Inter: 24 gol su 77 totali | VIDEO

Domani a San Siro i nerazzurri di Chivu affronteranno una delle squadre più forti d’Europa: è prima nel girone unico di Champions e capolista in Premier

L’Inter deve fare almeno 4 punti nelle ultime due giornate della fase a girone unico di Champions per avere la certezza di qualificarsi direttamente agli ottavi scacciando lo spauracchio dei playoff di febbraio.

Il calendario per la squadra di Chivu è tutt’altro che in discesa: Borussia Dortmund, in Germania, all’ultimo turno, mentre domani a San Siro arriverà l’Arsenal di Arteta, al momento una delle squadre più forti d’Europa.

I Gunners sono primi nel girone a punteggio pieno e primi in Premier League con 7 punti di vantaggio sul Manchester City nonostante i due pareggi consecutivi, entrambi per 0-0, contro Liverpool e Nottingham Forest.

Difficile trovare punti deboli a questo Arsenal, tanti invece i punti di forza. Uno di questi sono i calci d’angolo. 24 gol dei 77 realizzati finora, considerate tutte le competizioni, arrivano proprio sugli sviluppi di corner.

Arsenal da paura sui calci d’angolo: il merito è di Nicolas Jover

Il segreto che consente ai londinesi di primeggiare in questa specialità si chiama Nicolas Jover, tecnico francotedesco specialista – manco a dirlo – di calci d’angolo, dal 2021 entrato nello staff tecnico dell’Arsenal. Arteta se lo coccola, per i tifosi è un idolo tanto da avergli dedicato un murales.

I principi di Jover per quanto riguarda i corner offensivi sono questi: orientare, confondere, isolare e impattare. Il calciatore più pericoloso sui corner è Gabriel Magalhaes, brasiliano di un metro e novanta che prima di traslocare a Londra fu nel mirino di alcune big della Serie A, anche della stessa Inter.