UFFICIALE, si opera e sta fuori tre mesi: occasione per De Vrij

Il futuro del difensore centrale olandese potrebbe cambiare dopo la serie di infortuni nel reparto arretrato

In questa stagione Stefan De Vrij sta trovando sempre meno spazio. Sabato scorso nell’anticipo contro l’Udinese è entrato soltanto negli ultimissimi minuti per fronteggiare gli assalti dei bianconeri. Lo stesso aveva fatto anche nella trasferta contro il Genoa, mentre nelle altre dodici gare di Serie A era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Normale che l’olandese, anche in ottica Mondiali, non sia felice.

Il suo futuro, considerato il contratto in scadenza a giugno, è sicuramente lontano da Appiano Gentile. Ma proprio la voglia di riconquistare la Nazionale oranje, sembrava potesse spingere l’ex Lazio ad anticipare l’addio a gennaio. Ma De Vrij lascerebbe l’Inter solo per una squadra di livello e che gli garantisca il posto. Insomma, non facile.

Per lui in Italia si era parlato di Bologna e Fiorentina, con cui da febbraio potrebbe giocare le coppe, ma non ci sono state conferme. Accostato anche all’Al Nassr, magari in uno scambio con Cancelo, che invece è finito al Barcellona, mentre la squadra di Inzaghi ha virato su Pablo Marì.

Ora c’è la Premier League: oltre al Nottingham Forest, secondo il sito football insider, anche il Newcastle ci starebbe pensando visti gli infortuni in quel ruolo di Lascelles e Burn, ma soprattutto dopo l’operazione di Schar che starà fuori almeno tre mesi.