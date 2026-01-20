Inter-Arsenal, sorpresa Chivu: panchina per Akanji

Il tecnico nerazzurro ha ancora due dubbi in merito alla formazione da opporre ai Gunners di Arteta

L’Inter si gioca buona parte delle sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League nella sfida di stasera a San Siro contro l’Arsenal. Dopo le due sconfitte di fila – viziate da errori arbitrali – contro Atletico Madrid e Liverpool, i nerazzurri di Cristian Chivu non possono permettersi ulteriori passi falsi. L’allenatore rumeno deve risolvere ancora un paio di ballottaggi sulla formazione, con la possibile sorpresa Manuel Akanji.

In difesa l’unico sicuro di una maglia titolare è Bastoni, che ha riposato contro l’Udinese. In tre si giocano gli altri due posti. Secondo la Gazzetta dello Sport resterà fuori Bisseck, per Tuttosport in panchina andrà Acerbi, mentre per il Corriere dello Sport sarà appunto Akanji a restare a guardare. Sempre titolare in Serie A, il centrale svizzero spesso non è stato schierato dal primo minuto in campo europeo, subentrando contro Slavia Praga, Union SG e Kairat Almaty.

🎙Così Akanji sul suo futuro alla vigilia di Inter-Arsenal: “Per quello che succederà in estate non so rispondere. Non posso dire cosa succederà, so solo che qui sono molto felice e spero possa continuare qui, Vedremo cosa succede”. pic.twitter.com/N2xx4jd5UH — INTERLIVE.IT (@interliveit) January 19, 2026

Insomma, non sarebbe una vera e propria novità. L’altro dubbio di Chivu riguarda il centrocampo. Le certezze rispondono ai nomi di Zielinski e Barella, mentre l’ultimo posto libero se lo giocano in tre: il giovane Sucic, il redivivo Frattesi e l’esperto Mkhitaryan. Proprio l’armeno sembra leggermente favorito, ma è anche l’unico dei tre (insieme a Lautaro Martinez) diffidato nell’Inter. E tra otto giorni c’è l’altro match decisivo col Borussia Dortmund.