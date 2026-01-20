Inter, Chivu sogna Bremer: “Due mai tenuti in considerazione”

Per i nerazzurri è un gennaio molto impegnativo tra campo e mercato. Doppio annuncio sul tecnico rumeno

“Il fatto che Chivu abbia alternato Acerbi, Akanji, De Vrij e Bisseck nel ruolo di centrale nella difesa a tre mi fa pensare che avrebbe bisogno di un difensore alla Bremer o alla Hien. Uno forte sia fisicamente che tecnicamente, ma anche veloce per poter tenere la linea più alta”. Pensieri e parole di Maurizio Pistocchi, commentando le necessità di mercato dell’Inter in questa sessione invernale di calciomercato.

Il noto giornalista sportivo, in merito alla necessità di prendere un altro esterno destro per far fronte all’assenza di Dumfries per infortunio, dà un suggerimento a Chivu. “Premesso che Luis Henrique sta crescendo in quel ruolo, ci sono due calciatori che non sono mai stati presi in considerazione in quella posizione. Il primo è Frattesi, che ha giocato lì ai tempi della Roma. E secondo me anche Bisseck farebbe bene, anche meglio che da braccetto”.