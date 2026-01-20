Inter, Chivu sogna Bremer: “Due mai tenuti in considerazione”

di

Per i nerazzurri è un gennaio molto impegnativo tra campo e mercato. Doppio annuncio sul tecnico rumeno

“Il fatto che Chivu abbia alternato Acerbi, Akanji, De Vrij e Bisseck nel ruolo di centrale nella difesa a tre mi fa pensare che avrebbe bisogno di un difensore alla Bremer o alla Hien. Uno forte sia fisicamente che tecnicamente, ma anche veloce per poter tenere la linea più alta”. Pensieri e parole di Maurizio Pistocchi, commentando le necessità di mercato dell’Inter in questa sessione invernale di calciomercato.

Cristian Chivu (foto Ansa) – Interlive.it

Il noto giornalista sportivo, in merito alla necessità di prendere un altro esterno destro per far fronte all’assenza di Dumfries per infortunio, dà un suggerimento a Chivu. “Premesso che Luis Henrique sta crescendo in quel ruolo, ci sono due calciatori che non sono mai stati presi in considerazione in quella posizione. Il primo è Frattesi, che ha giocato lì ai tempi della Roma. E secondo me anche Bisseck farebbe bene, anche meglio che da braccetto”.

