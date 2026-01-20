LIVE Champions League, Inter-Arsenal: Acerbi preferito a Bisseck, c’è Sucic e davanti Lautaro-Thuram | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Arsenal nella settima giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita l’Arsenal a San Siro in una gara valida per la settima giornata della fase a girone unico della Champions League. Una super sfida tra due formazioni che occupano il primo posto in classifica rispettivamente in Serie A e in Premier League che sarà diretta dall’arbitro portoghese Joao Pinheiro.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle di misura ottenute contro il Lecce in casa e l’Udinese in trasferta. L’obiettivo è quello di tornare al successo anche in ambito europeo dopo le due sconfitte contro l’Atletico Madrid e il Liverpool per poter ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Dall’altra parte i Gunners di Mikel Arteta che invece vengono dal pareggio nel campionato inglese contro il Nottingham Forest, puntano a restare a punteggio pieno. Un successo che garantirebbe ai londinesi uno dei primi due posti nella classifica finale con una giornata di anticipo.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla scorsa edizione della Champions, allorché i meneghini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al calcio di rigore messo a segno da Calhanoglu. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Arsenal live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ARSENAL

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All.: Arteta

ARBITRO: Pinheiro (POR)