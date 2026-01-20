Marotta ufficializza il nuovo acquisto dell’Inter: ‘siparietto’ con Boban – Interlive.it

Il Presidente nerazzurro ha risposto anche sul mercato prima della sfida di Champions con l’Arsenal

Prima di Inter-Arsenal, in perfetto marottese, Beppe Marotta ha sostanzialmente confermato l’acquisto del difensore croato classe 2008 Leon Jakirovic. “Sappiamo che la Dinamo Zagabria ha giocatori interessantissimi – le parole del Presidente nerazzurro al microfono di ‘Sky Sport’ – I miei colleghi hanno fatto il sondaggio e spero si arrivi ad una conclusione. Sarei felice di poter aggregare questo ragazzo interessante alla squadra Under 23“.

“Siamo ottimisti, poi è il Presidente della Dinamo che ha il diritto di accettare l’offerta migliore”. Negli studi di Sky c’è proprio il numero uno del club croato, Zvominir Boban, il quale saluta Marotta dicendogli “Ci vediamo domani, Beppe…”. Jakirovic costerà all’Inter circa 5 milioni di euro bonus compresi. Il ragazzo è atteso a Milano per le visite mediche e la firma.

In conclusione, sempre a proposito di mercato, Marotta sembra chiudere all’arrivo di un nuovo terzino destro: “Questa di gennaio è una sessione povero, senza occasioni che facciano salire il livello della nostra rosa. I sondaggi di Ausilio e Baccin devono essere costanti, però ora non c’è l’occasione che ci possa fare migliorare. Inoltre Dumfries è in via di guarigione e sarà a disposizione quanto prima”.