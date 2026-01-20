PAGELLE INTER-ARSENAL 1-3: Pio Esposito manda in crisi Mosquera, Barella è insopportabile

Top e Flop del big match di Champions valevole per la settima giornata della League phase

Un Arsenal troppo forte espugna il ‘Meazza’ e ora per l’Inter, che ha comunque tenuto testa fino a cinque dal novantesimo, l‘incubo playoff è vicinissimo. Alla squadra di Chivu, infatti, potrebbe non bastare vincere a Dortmund per strappare la qualificazione diretta agli ottavi.

PAGELLE INTER-ARSENAL

TOP

Acerbi – In Champions si esalta: prestazione di grande livello nonostante un’Arsenal quasi imprendibile negli ultimi venti metri.

Pio Esposito – Appena entra manda in crisi Mosquera, sfiorando il gol dell’eventuale 2-2. È sempre sul pezzo il ragazzo. Forse sarebbe servito di più dall’inizio, ma col senno del poi vale tutto.

FLOP

Barella – Troppo nervoso, soprattutto coi compagni. Insopportabile. In ritardo sull’azione da corner dell’1-2.

Luis Henrique – È lui a tenere in gioco Gabriel Jesus sul primo gol. In fase offensiva fa troppo poco, mai una giocata coraggiosa.

Thuram – Benino nel lavoro di protezione palla e sponda, malissimo in area di rigore e nei movimenti negli ultimi dieci/quindici metri. Nella ripresa sparisce. Il vero Thuram ancora non si vede.

TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3

Marcatori: 9′ e 30′ Gabriel Jesus, 18′ Sucic, 84′ Gyokeres

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 7, Bastoni 5,5; Luis Henrique 5,5 (82′ Bonny s.v.), Barella 5 (63′ Frattesi s.v.), Zielinski 5,5 (82′ Diouf s.v.), Sucic 6,5, Dimarco 5,5; Thuram 6, Lautaro 6,5 (63′ Pio Esposito 7). All.: Chivu

ARSENAL (4-3-3): Raya 6,5; Timber 6,5, Saliba 6,5, Mosquera 5,5 (75′ Gabriel Magalhaes s.v.), Lewis-Skelly 6,5; Eze 7(63′ Rice), Zubimendi 7, Merino 7; Saka 7,5, Gabriel Jesus 8 (75′ Gyokeres 7), Trossard 7,5 (79′ Martinelli s.v.). All.: Arteta

ARBITRO: Pinheiro (POR)

AMMONITI: Bastoni, Merino, Acerbi, Rise