Nico Paz all’Inter solo a una condizione. Poi altro affare col Como

Il fantasista argentino è il sogno proibito di Chivu, ma i nerazzurri potrebbero fare anche altre operazioni coi lariani

A meno di dieci giorni dalla sfida di Serie A, Inter e Como si trovano di nuovo una contro l’altra. Stavolta in palio non ci sono tre punti ma l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si gioca a San Siro e si parte dallo 0-0 dell’andata. Chivu vuole provare a fare il doblete con lo scudetto, mentre Fabregas punta a fare la storia dei biancoblu. Salta invece il duello tutto argentino tra Lautaro Martinez e Nico Paz.

Il capitano nerazzurro è ai box per infortunio, mentre il trequartista dei lariani – sogno di mercato di Marotta e Ausilio – sarà regolarmente in campo con la maglia del Como. Ma non ancora per molto. A fine stagione il Real Madrid pagherà i 9 milioni per ricomprarlo: l’idea è di tenerlo, ma a decidere sarà il nuovo allenatore dei blancos. Se deciderà di non puntare su Nico Paz, l’Inter si farà avanti, ma ci vorranno almeno 50 milioni di euro.

Sempre dal Como potrebbe arrivare anche il rinforzo in mediana. Javier Zanetti continua a sponsorizzare il connazionale Maximo Perrone, anche se in quel ruolo l’Inter sta pensando di riportare ad Appiano Gentile il serbo figlio d’arte Aleksandar Stankovic dal Club Brugge. Senza dimenticare che il preferito di Chivu resta il romanista Manu Kone… Vedremo come andrà a finire.