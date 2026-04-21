Appello a Marotta: rispetto per l’Inter, non due volte lo stesso errore

In casa nerazzurra si sta prospettando di nuovo lo scenario della scorsa estate, ma ora basta con le prese in giro

L’Inter è attesa da un’estate rovente sul mercato. La conquista dello scudetto sarà il coronamento di un sogno, ma anche la chiusura di un ciclo. La speranza di tutti i tifosi è quella di aprirne subito un altro vincente e per questo si affidano al presidente Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio. Gli ultimi rumors, però, non fanno dormire sonni tranquilli, anzi: il timore è che la storia possa ripertersi.

Quale storia? Quella con l’Atalanta. Un’estate fa i bergamaschi si opposero con tutte le forze alla cessione di Ademola Lookman, nonostante una iniziale apertura alla trattativa e un accordo già raggiunto tra l’Inter e l’attaccante nigeriano. Ma quando Percassi si presentò in Viale della Liberazione per chiedere Nicola Zalewski, Marotta diede subito il via libera all’affare per mettere a bilancio una plusvalenza.

Tra i principali obiettivi di Chivu per la prossima stagione c’è Marco Palestra, ora in prestito al Cagliari ma di proprietà dal club orobico. Il rischio è che di nuovo l’Atalanta faccia muro (e sarebbe più che lecito da parte loro). Ma l’appello a Marotta è che risponda allo stesso modo se da Bergamo – come pare – dovessero chiedergli Carlos Augusto. Ci vuole rispetto per l’Inter: niente prese in giro, non si può fare due volte lo stesso errore.